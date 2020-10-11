В Липецкой области с 19 октября из-за коронавируса приостановят плановую медпомощь

Сегодня, 10:02

0

Image 16+
В Липецкой области с 19 октября из-за коронавируса приостановят плановую медпомощь

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что в регионе на 2 недели прекратят оказание плановой медицинской помощи. Связано это с повышенным распространением коронавирусной инфекции в области. Об этом сообщает «Gorod48».

Глава объяснил, что такое решение было принято по причине того, что в регионе наблюдается дефицит медиков для оказания помощи больным коронавирусом. Все потому, что около 25% врачей на данный момент находятся на больничном. Все они переносят пневмонию.

Вице-губернатор области Александр Ильин добавил, что все доктора, которые лишатся работы из-за приостановки плановой медицины, будут перенаправлены в инфекционные отделения. Однако все самые важные для жизни граждан отделения будут работать в обычном режиме. Ими оказались кардиологическое, онкологическое и гемодиализа.

Артамонов, в свою очередь, сообщил, что всем медикам, которые будут направлены для помощи больным коронавирусом, будут предоставлены доплаты из областного бюджета.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Минздрав предупредил о риске тяжелого течения COVID-19 у людей с ожирением

11-10-2020, 18:18

Британские медики назвали главную опасность утреннего кофе

10-10-2020, 22:13

Глава Роспотребнадзора назвала условия для перевода школьников на дистанционное обучение

10-10-2020, 20:59

Переболевшие коронавирусом сообщили о нетипичных симптомах заболевания

10-10-2020, 12:59

Названы болезни, которые негативно сказываются на пациентах с коронавирусом

10-10-2020, 08:33

Онищенко объяснил новый рекорд по числу заболевших коронавирусом

9-10-2020, 17:49

Врач перечислил вредные в период пандемии продукты

9-10-2020, 10:51

Врач-инфекционист рассказал, как подготовить иммунитет к коронавирусу

8-10-2020, 22:43

Названы важнейшие продукты для пожилых людей

8-10-2020, 21:13

Врач объяснила, почему после некоторых продуктов хочется есть еще сильнее

8-10-2020, 20:11

В Депздраве рассказали, когда нужно сдавать тест на коронавирус

8-10-2020, 17:48

В Нижегородской области вновь вводят коронавирусные ограничения

8-10-2020, 10:26

Инфекционист разоблачил популярные мифы о коронавирусе

8-10-2020, 09:13

Озвучена «вопиющая» ошибка при варке картофеля

8-10-2020, 09:00

Глава Роспотребнадзора заявила о связанном с коронавирусом «плохом признаке»

7-10-2020, 23:18

Ошибки при лечении простуды назвал доктор Комаровский

7-10-2020, 22:24

Эксперт рассказал, сколько продлится рост заражений коронавирусом в России

7-10-2020, 15:28

Вирусолог назвал вторую волну COVID-19 в России более «жесткой»

7-10-2020, 12:18

В Саратовской области ужесточили ограничения в связи с пандемией коронавируса

7-10-2020, 11:10

В США мужчина дважды переболел COVID-19 с разными симптомами

7-10-2020, 11:02

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров

Новости партнеров