В Липецкой области с 19 октября из-за коронавируса приостановят плановую медпомощь

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что в регионе на 2 недели прекратят оказание плановой медицинской помощи. Связано это с повышенным распространением коронавирусной инфекции в области. Об этом сообщает «Gorod48».

Глава объяснил, что такое решение было принято по причине того, что в регионе наблюдается дефицит медиков для оказания помощи больным коронавирусом. Все потому, что около 25% врачей на данный момент находятся на больничном. Все они переносят пневмонию.

Вице-губернатор области Александр Ильин добавил, что все доктора, которые лишатся работы из-за приостановки плановой медицины, будут перенаправлены в инфекционные отделения. Однако все самые важные для жизни граждан отделения будут работать в обычном режиме. Ими оказались кардиологическое, онкологическое и гемодиализа.

Артамонов, в свою очередь, сообщил, что всем медикам, которые будут направлены для помощи больным коронавирусом, будут предоставлены доплаты из областного бюджета.