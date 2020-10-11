Минздрав РФ: препараты от коронавируса вошли в перечень жизненно необходимых

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сегодня, 14 октября, сообщил, что несколько препаратов, предназначенных для лечения новой коронавирусной инфекции COVID-19, внесены в перечень жизненно важных лекарств.

«Подписано распоряжение правительства по расширению списка ЖНВЛП (аббревиатура расшифровывается как жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты, - Ред.). Туда вошли ряд препаратов для лечения новой коронавирусной инфекции», - заявил Мурашко на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

Министр уточнил, что в первую очередь речь идет о фавипиравире. Но предельная цена препарата будет зарегистрирована после того, как будет проведено согласование с ФАС, передает ТАСС.

Напомним, в РФ с начала пандемии (а ее ВОЗ объявила 11 марта) в России были выявлены 1 326 178 зараженных коронавирусом. Почти 23 тысячи человек от ковида уже умерли, но более миллиона уже выздоровели.