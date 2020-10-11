Выявлен фактор, повышающий риск госпитализации при COVID в 5 раз

Синдром обструктивного апноэ сна (СОАС), который характеризуется храпом и внезапными ночными остановками дыхания, определен финскими учеными как фактор, повышающий в пять раз риск к госпитализации и тяжелого течения коронавируса.
Исследователи в ходе своей работы проанализировали данные о здоровье 305 пациентов с COVID-19 и нашли связь между наличием синдрома апноэ и риском госпитализации в ковидарий.
Исследователи пояснили, что люди с апноэ в зоне риска по той причине, что у них наблюдаются систематические нарушения насыщения крови кислородом. Кроме того, присутствует хроническое воспаление в организме, которое в разы повышает риски образования тромбов и отложений на сосудах (атеросклероз).
Сотрудник лаборатории анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Никита Журавлев считает, что результаты исследования являются основанием для того, чтобы, оценивая состояние пациентов с ковидом либо подозрением на него, врачи учитывали апноэ как сопутствующий фактор развития тяжелой формы коронавирусного заболевания.
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