Выявлен фактор, повышающий риск госпитализации при COVID в 5 раз

Синдром обструктивного апноэ сна (СОАС), который характеризуется храпом и внезапными ночными остановками дыхания, определен финскими учеными как фактор, повышающий в пять раз риск к госпитализации и тяжелого течения коронавируса.

Исследователи в ходе своей работы проанализировали данные о здоровье 305 пациентов с COVID-19 и нашли связь между наличием синдрома апноэ и риском госпитализации в ковидарий.

«Синдром обструктивного апноэ сна является фактором риска госпитализации при коронавирусном заболевании COVID-19 вне зависимости от возраста, пола, индекса массы тела (ИМТ), гипертонии, диабета, ишемической болезни сердца (ИБС), астмы и хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ)», — приводит комментарий финских ученых газета «Известия».

Исследователи пояснили, что люди с апноэ в зоне риска по той причине, что у них наблюдаются систематические нарушения насыщения крови кислородом. Кроме того, присутствует хроническое воспаление в организме, которое в разы повышает риски образования тромбов и отложений на сосудах (атеросклероз).

Сотрудник лаборатории анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Никита Журавлев считает, что результаты исследования являются основанием для того, чтобы, оценивая состояние пациентов с ковидом либо подозрением на него, врачи учитывали апноэ как сопутствующий фактор развития тяжелой формы коронавирусного заболевания.