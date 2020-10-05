Доктор Мясников перечислил первые признаки коронавируса

Знаменитый российский доктор, 67-летний Александр Мясников поделился со своими подписчиками в Telegram-канале информацией о том, когда нужно беспокоиться при симптомах коронавируса. Медик даже издал книгу под названием «Досье на вирус», где можно подробно ознакомиться с четкими действиями в случае появления симптомов коронавируса.

По словам Мясникова, от коронавируса лечиться дома должны 90% больных. Существует ряд симптомов, при которых нужно незамедлительно обращаться к врачу.

Самым главным отклонением является непривычная одышка в состоянии покоя или при минимальных физических нагрузках. Чаще всего она появляется на 4-8 день заболевания. Если же она умеренная, не мешает разговаривать или подняться на несколько лестничных пролетов, то повода для паники нет. Если одышка появилась на 2-3 день болезни, тогда дело серьезное и нужно госпитализироваться. Особенно внимательными нужно быть людям в группах риска. К ним относятся пожилые люди, с сахарным диабетом, ожирением и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Важным симптомом является появление головокружения, сухости во рту, частого сердцебиения и редкого мочеиспускания. Все это говорит об обезвоживании организма.

Также беспокоиться необходимо, если температура выше 38 держится долгое время, появляется сонливость, апатия и спутанность мыслей.

Вместе с этим Мясников рассказал о симптомах, при которых вызывать скорую не нужно. По его словам, медицинская помощь не требуется при температуре ниже 38 градусов, ломоте тела, боли в мышцах, горле и головной боли.