Врач назвала продукты, которых стоит избегать при приеме антибиотиков

Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова на своей странице в социальной сети Instagram рассказала, каких продуктов стоит избегать россиянам, которые проходят курс лечения антибиотиками.

Медик отметила, что она бы советовала исключить таким людям из своего рациона все блюда, которые тяжело перевариваются - жирные, жареные, маринованные, а также копчености и колбасы.

Будет очень хорошо, если человек, хотя бы на время, откажется от сладких фруктов, особенно - бананов.

При этом ограничения, о которых шла речь выше, не подразумевают однообразного питания. Его можно разнообразить различными кисломолочными продуктами - йогуртами, кефирами, простоквашей. Но употреблять их лучше без добавок, даже без ягод.

Зухра Павлова призвала всех, кто лечится антибиотиками, пить воду в достаточном количестве - не менее 1,5 литра в день. Вода - это самый лучший детоксикант в мире, говорит она.

Важно употреблять достаточное количество растительной клетчатки. В идеале это должно быть не менее 400 граммов овощей в день, которые должны быть тщательно пережеваны.



