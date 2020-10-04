От воспалений на губах могут защитить маски

Во время пандемии коронавируса россияне вынуждены носить защитные маски для лица. Но это средство поможет защититься не только от вирусов. Осенью и зимой маски помогут уберечься от сухости губ, поведал врач-дерматовенеролог Алексей Едемский.

Кожа на губах очень тонкая и нежная. Минусовая температура воздуха, ветер, отопление и, как следствие, сухой воздух в помещении пересушивают кожу губ. Говоря языком медиков, случается хейлит. Решить проблему поможет маска.

«Под маской создается парниковый эффект, который не усугубляет проблему, а может, наоборот, в каком-то смысле, улучшить состояние, потому что влажность под маской больше», - поведал Едемский в эфире радио Sputnik.

Дерматовенеролог советует перед выходом на улицу не забывать использовать гигиеническую губную помаду. Она хороша тем, что создает на поверхности губок защитную пленку и не дает влаге испаряться.

В помещении желательно использовать ухаживающие средства, в состав которых входят такие ингредиенты, как глицерин или гиалуроновая кислота - они обладают увлажняющим эффектом.

Принято считать, что губы могут потрескаться вследствие нехватки витаминов. Такое имеет место быть, но в очень редких случаях.

«Проблема современных людей не в нехватке витаминов. Более актуально в современном обществе при фобиях, ипохондриях, боязни старости и болезней бесконтрольное потребление биологически активных добавок и витаминов. Они могут приводить к множеству проблем со здоровьем», - резюмировал врач.

К примеру, тот же витамин А, в случае злоупотребления ним, может спровоцировать сухость губ.