От воспалений на губах могут защитить маски

Во время пандемии коронавируса россияне вынуждены носить защитные маски для лица. Но это средство поможет защититься не только от вирусов. Осенью и зимой маски помогут уберечься от сухости губ, поведал врач-дерматовенеролог Алексей Едемский.
Кожа на губах очень тонкая и нежная. Минусовая температура воздуха, ветер, отопление и, как следствие, сухой воздух в помещении пересушивают кожу губ. Говоря языком медиков, случается хейлит. Решить проблему поможет маска.
Дерматовенеролог советует перед выходом на улицу не забывать использовать гигиеническую губную помаду. Она хороша тем, что создает на поверхности губок защитную пленку и не дает влаге испаряться.
В помещении желательно использовать ухаживающие средства, в состав которых входят такие ингредиенты, как глицерин или гиалуроновая кислота - они обладают увлажняющим эффектом.
Принято считать, что губы могут потрескаться вследствие нехватки витаминов. Такое имеет место быть, но в очень редких случаях.
К примеру, тот же витамин А, в случае злоупотребления ним, может спровоцировать сухость губ.
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