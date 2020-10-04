Врач рассказала о причинах хруста в коленях

Сегодня, 09:56

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Врач рассказала о причинах хруста в коленях

Врач интегративной медицины Екатерина Сорока рассказала о причинах, из-за которых люди как пожилого, так и молодого возраста наблюдают хруст в коленях. Об этом сообщает «Слово и Дело».

Доктор объяснила, что у молодых людей чаще всего хруст в коленях скорее физиологический. Он не говорит о каких-либо патологиях.

Также Екатерина рассказала, что коленные суставы смазываются синовиальной жидкостью. Та влияет на их амортизацию. Количество данной жидкости иногда может сокращаться или менять свой состав. Именно это и может создавать такой хруст.

Причины нарушения поставки синовиальной жидкости к суставам всего три. Первая – это нарушение обменных процессов. Если происходят гормональные сбои, или нарушается питание, это может способствовать хрусту коленных суставов.

Второе – это наличие плоскостопия и вальгусной деформации. Такие дефекты могут привести к преждевременному изнашиванию сустава.

И последнее – это регулярное ношение неудобной обуви и чрезмерные нагрузки на суставы при наличии лишнего веса. Все это тоже чревато преждевременным изнашиванием.

Врач посоветовала соблюдать правильное питание для здорового состояния коленных суставов. Важно употреблять крепкие бульоны и продукты, в содержании которых имеется природный коллаген.

Также Сорока добавила, что при появлении проблем с суставами в коленях следует обратиться за помощью и советами к доктору.

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