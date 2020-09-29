Врачи предупредили о новых неожиданностях коронавируса

Воспалительный синдром MIS-A, связанный с коронавирусом, не является единственным осложнением заболевания. Об этом заявил врач-инфекционист Николай Малышев.

Этот синдром, как правило, выявляется у детей, но он может возникать и у взрослых. Синдром проявляется в виде проблем с желудочно-кишечным трактом и сердечно-сосудистой системой.

Малышев также заметил, что о последствиях коронавируса ученым известно немногое, поэтому медики могут столкнуться с самыми различными осложнениями.

Ранее ученые установили, что MIS-A появляется у больных на 14-37 день после проявления симптомов. Однако невозможно сказать, является ли этот синдром признаком тяжелой формы заболевания. По мнению врача-инфекциониста Валерия Безносенко, сейчас сложно ответить на вопрос, кто из-за синдрома MIS-A находится в зоне риска.

Отметим, что в России за последние сутки число новых инфицированных составило 10 499, пишет РБК . Всего с начала пандемии в стране зарегистрировали 1 215 001 случай коронавируса.