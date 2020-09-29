Медики объяснили вспышку коронавируса в Петербурге

Сегодня, 19:30

Александр Зуев

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Медики объяснили вспышку коронавируса в Петербурге

На протяжении всего сентября Петербург бьет рекорды по ежедневному приросту числа случаев инфицирования коронавирусом. Власти города  начали вводить ограничения и дали рекомендации для работодателей о переводе сотрудников на удаленный режим работы.  

Отвечая на вопрос о второй волне, директор Научно-исследовательского института вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова Виталий Зверев сказал, что еще первая волна не завершилась. Сейчас наблюдается усиление первой волны, пояснил инфекционист. Он также сказал, что про «вторую волну» можно было бы говорить, если бы пандемия приостановилась.

Вирусолог объяснил рост числа инфицирования сезонным подъемом заболеваемости респираторными инфекциями, пишет АБН.

Эксперт также  добавил, что следует разделять число зараженных и число больных. Тех больных, кто нуждается в  медицинской помощи, всего не более 15-20 %, сказал вирусолог. Он также предположил, что 70-80 % населения не переболеют этой инфекцией. В любом случае коронавирус будет циркулировать в человеческой популяции, отметил эксперт.

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