Мясников обозначил фактор, определяющий течение коронавируса

Сегодня, 11:00

Ольга Громова

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Мясников обозначил фактор, определяющий течение коронавируса
Врач и телеведущий Александр Мясников

Врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале назвал фактор, определяющий течение коронавирусной инфекции у человека.

По его словам, заболеваемость и варианты течения вирусного заболевания во многом зависят от генетических особенностей и предрасположенности.

В качестве довода Мясников рассказал, что существуют люди настолько стойкие, что даже ВИЧ не заражаются. В то же время немало граждан, организм которых не в состоянии устоять перед сезонными вирусами и инфекциями.

Комментируя летальные случаи от коронавируса среди молодежи, доктор Мясников отметил, что их смерть в большинстве своем связана с определенными мутациями в организме.

Кардиолог говорит, что в таких случаях срабатывает принцип «кому что на роду написано».

Доктор Мясников уверен, что со временем новый коронавирус превратится в банальное ОРВИ. Тем не менее, на данном этапе с ним следует вести борьбу и кроме масочного режима необходимо думать над другими мерами по предотвращению заболевания.

Ранее доктор Мясников встал на защиту своей коллеги Елены Малышевой, которая подверглась травле в сети из-за того, что ее якобы застали в общественном месте без маски.

Мясников заявил, что только неадекваты могут писать про уважаемого врача нелестные высказывания.

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