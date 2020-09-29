Стало известно, какое масло «мгновенно» снижает давление

Сегодня, 08:50

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Стало известно, какое масло «мгновенно» снижает давление
Тыквенное масло

Врачи предупредили о том, что контролировать свое кровяное давление необходимо с молодого возраста. Известно, что высокое артериальное давление может привести к сердечным заболеваниям, поэтому его и нужно держать в норме. Эксперты советуют употребление масло, которое способно предотвратить развитие гипертонии. Об этом сообщает «Профиль».

По словам экспертов, поврежденные и закупоренные артерии, которые несут кровь к сердцу, могут стать причиной сердечного приступа.

И дабы решить данную проблему, врачи рекомендуют употреблять тыквенное масло. Оказывается, его семена содержат массу питательных веществ, которые способны контролировать артериальное давление. Более всего в тыквенном масле магния и калия.

Напомним, что ранее врачи порекомендовали заниматься умеренными физическими упражнениями для снижения кровяного давления. Важно, что нагрузки должны быть минимальными.

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