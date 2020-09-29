Терапевт указал на «самый опасный предмет» при пандемии коронавируса

Сегодня, 08:10

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Терапевт указал на «самый опасный предмет» при пандемии коронавируса

Терапевт указал на «самый опасный предмет» при пандемии COVID-19.

Врач-терапевт Лариса Алексеева уверена: во время разгула коронавирусной инфекции очень важным фактором является правильное ношение медицинской маски. Причем многие россияне делают это неправильно.

Так, люди надевают одни и те же средства индивидуальной защиты по 10-15 дней подряд, хотя Роспотребнадзор и медики в один голос твердят: ее нужно менять на новую каждые два часа.

«Когда таким людям становится неудобно, они просто всей ладонью хватают эту маску, сворачивают, убирают в карман. Потом теми же руками трогают лицо. Потом ту же маску снова надевают, несут домой, где вирусу в тепле и влаге еще комфортнее. Это очень опасно», - описывает терапевт в корне неправильные действия россиян.

Врач же предупреждает: снимать маску необходимо, не прикасаясь руками к лицу, а после аккуратно завернуть ее в полиэтиленовый герметичный пакет и выбросить.

Не менее важны и другие меры безопасности: мыть упаковку с продуктами из магазина, обрабатывать пакеты из службы доставки, а также проводить дезинфекцию одежды и обуви, ведь на всем этом отлично оседают частицы вируса. В домашних условиях можно использовать такие антисептики, как мыло и спирт.

На сегодняшний день коэффициент распространения коронавируса по России вновь вырос: 1,18 против вчерашнего 1,16. Эта цифра показывает, сколько человек в среднем один инфицированный успевает заразить до своей изоляции.

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