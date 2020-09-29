Рудковская приобрела детскую коляску за полмиллиона рублей

Вчера, 21:24

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Рудковская приобрела детскую коляску за полмиллиона рублей

Российская продюсер и телеведущая, 45-летняя Яна Рудковская 25 сентября нынешнего года стала матерью в четвертый раз. Сегодня стало известно, что звезда приобрела для малыша коляску от Dior за полмиллиона. Об этом сообщает «Телепрограмма».

Рудковская и ее супруг, фигурист Евгений Плющенко назвали малыша Арсением. Появился на свет он 25 сентября. Известно, что Яна обращалась к услугам суррогатной матери. Супруги давно хотели еще одного ребенка, однако по состоянию здоровья у Рудковской забеременеть не получалось.


О том, что малыш появился на свет, Яна сообщила на своей странице в Instagram. Многие поклонники звезды обратили внимание на то, что ребенку очень повезло с родителями.

Спустя время она снова выложила новое фото, где они всей семьей на прогулке в нарядах от Dior. Но больше всего внимание подписчиков привлекли не наряды семейства, а коляска Арсения, которая тоже создана брендом Dior. 

Яна сообщила, что давно мечтала о такой коляске. Стоит она 500 тысяч рублей. К ней в комплекте прилагается маленькая сумка стоимостью в 180 тысяч рублей.

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