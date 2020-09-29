Переболевшие коронавирусом встретятся с новой угрозой

Работник исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины вирусолог Александр Чепурнов рассказал о том, что ожидать выработку коллективного иммунитета к коронавирусу не стоит по причине большого числа переболевших. Об этом сообщает «URA.RU».
Врач уточнил, что у переболевших людей иммунитет к Covid-19 держится около полугода. Спустя 3-4 месяца после болезни антитела начинают ослабевать, а позже и вовсе исчезают. В результате клеточный иммунитет перестает отвечать на антиген коронавируса.
Напомним, что Александр Чепурнов ранее заявлял, что Россия будет бороться с коронавирусом еще несколько лет. Полностью избавиться от недуга получится только при помощи полного освоения вакцинации.
Комментировать