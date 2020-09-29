Переболевшие коронавирусом встретятся с новой угрозой

Работник исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины вирусолог Александр Чепурнов рассказал о том, что ожидать выработку коллективного иммунитета к коронавирусу не стоит по причине большого числа переболевших. Об этом сообщает «URA.RU».

«Исчезла надежда на то, что сформируется коллективный иммунитет, и мы победим коронавирус. Если раньше мы думали, что при условии массового переболевания сформируется иммунитет, то сегодня стало ясно, что этот вариант не сработает», - сообщил Чепурнов.

Врач уточнил, что у переболевших людей иммунитет к Covid-19 держится около полугода. Спустя 3-4 месяца после болезни антитела начинают ослабевать, а позже и вовсе исчезают. В результате клеточный иммунитет перестает отвечать на антиген коронавируса.

«Иммунитет к коронавирусу держится полгода. Как раз сейчас мы наблюдаем за пациентом, который заразился спустя 6 месяцев после первого перенесенного ковида. В результате мы пришли к тому, что все те, кто переболел в первую волну, могут снова заразиться уже сегодня», - объяснил доктор.

Напомним, что Александр Чепурнов ранее заявлял, что Россия будет бороться с коронавирусом еще несколько лет. Полностью избавиться от недуга получится только при помощи полного освоения вакцинации.