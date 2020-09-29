Диетолог Соломатина предупредила об опасности овощей

Сегодня, 15:46

0

Image 16+
Диетолог Соломатина предупредила об опасности овощей

О негативном воздействии некоторых овощей предупредила ведущий российский диетолог Елена Соломатина. Она заявила, что люди ошибочно считают овощи сугубо полезным продуктом, ведь в какой-то момент их переизбыток в рационе может вызвать серьезные последствия, информирует «РИА Новости».

По словам кандидата медицинских наук Елены Соломатиной, некоторые овощи при определенных условиях могут превратиться в яд для организма. 

«Говоря о вреде овощей, я имею ввиду конкретно перезрелый баклажан, картофель, который долежал до весны, недозрелые зеленые томаты, фасоль и некоторые виды капусты. Эти продукты содержат в себе высокую концентрацию соланина — такого нейротоксина, который является ядом для нервной системы», - заявила Соломатина. 
Врач подчеркнула, что фасоль в недоваренном виде способна вызвать отравление из-за выработки ядовитого фитогемагглютинина, а крестоцветные могут блокировать усвоение йода — поэтому их не рекомендуется употреблять тем, у кого есть выраженный гипотиреоз. 
«Очень опасны и острые овощи, особенно редька, редис при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, поджелудочной железы, особенно в момент обострения, ведь они тоже могут оказать не очень хорошее действие», - отметила диетолог.

Специалист также посоветовала ограничить потребление несезонных овощей. 

«Ранняя свекла, шпинат, морковь и огурцы, которые явно не растут в естественной среде в весеннюю пору, особенно сильно подвержены воздействию нитратов. Особенно опасно потреблять ранние овощи беременным, ведь в случае перенасыщения токсинами и нитратами от таких продуктов у плода может случиться гипоксия», - подчеркнула врач.
Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Названы отличия осенней и весенней вспышек коронавируса в России

29-09-2020, 21:38

Вакцинация помогает отличить грипп от коронавируса

29-09-2020, 18:59

РФ выйдет на плато по коронавирусу в ноябре

29-09-2020, 15:27

Выявлена главная опасность COVID-19 для пожилых людей

29-09-2020, 13:14

Ученые разработали экспериментальный метод лечения рака без лекарств

29-09-2020, 10:47

В Ростовской области обнаружили опасные для здоровья яйца

29-09-2020, 09:04

Ученые смоделировали распространение коронавируса в Ростовской области

29-09-2020, 07:47

Названы два сценария развития пандемии коронавируса в РФ

28-09-2020, 09:53

Ученые назвали главные опасности самоизоляции для здоровья

28-09-2020, 08:50

Главный онколог Алтая порекомендовал варить яйца вкрутую

27-09-2020, 09:31

Садовник в США пересадил цветы и умер из-за разжижения мозга

26-09-2020, 14:37

В ВОЗ назвали обостряющиеся после COVID-19 болезни

26-09-2020, 09:30

Иммунолог назвал лучший способ борьбы со второй волной коронавируса

26-09-2020, 06:47

Врач назвал условие, при котором всех отправят на карантин

25-09-2020, 22:07

Россиянам подсказали способ избежать жестких ограничений

25-09-2020, 20:41

Стандартный анализ крови может предсказать риск смерти от COVID-19

25-09-2020, 18:52

Врач перечислил первые признаки поражения легких

25-09-2020, 13:20

В Воронежской области коронавирус выявлен в 38 школах

25-09-2020, 10:42

Назван простой способ защититься от вирусов без лекарств

25-09-2020, 08:14

Хурма может представлять опасность для кишечника

24-09-2020, 23:43

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров