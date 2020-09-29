Диетолог Соломатина предупредила об опасности овощей

О негативном воздействии некоторых овощей предупредила ведущий российский диетолог Елена Соломатина. Она заявила, что люди ошибочно считают овощи сугубо полезным продуктом, ведь в какой-то момент их переизбыток в рационе может вызвать серьезные последствия, информирует «РИА Новости».

По словам кандидата медицинских наук Елены Соломатиной, некоторые овощи при определенных условиях могут превратиться в яд для организма.

«Говоря о вреде овощей, я имею ввиду конкретно перезрелый баклажан, картофель, который долежал до весны, недозрелые зеленые томаты, фасоль и некоторые виды капусты. Эти продукты содержат в себе высокую концентрацию соланина — такого нейротоксина, который является ядом для нервной системы», - заявила Соломатина.

«Очень опасны и острые овощи, особенно редька, редис при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, поджелудочной железы, особенно в момент обострения, ведь они тоже могут оказать не очень хорошее действие», - отметила диетолог.

Врач подчеркнула, что фасоль в недоваренном виде способна вызвать отравление из-за выработки ядовитого фитогемагглютинина, а крестоцветные могут блокировать усвоение йода — поэтому их не рекомендуется употреблять тем, у кого есть выраженный гипотиреоз.

Специалист также посоветовала ограничить потребление несезонных овощей.

«Ранняя свекла, шпинат, морковь и огурцы, которые явно не растут в естественной среде в весеннюю пору, особенно сильно подвержены воздействию нитратов. Особенно опасно потреблять ранние овощи беременным, ведь в случае перенасыщения токсинами и нитратами от таких продуктов у плода может случиться гипоксия», - подчеркнула врач.