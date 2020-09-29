Продажи «Звездочки» и парацетамола в России резко увеличились.

Как заявили представители фармацевтического рынка, в сентябре этого года спрос на различные препараты противовирусного направления значительно возрос. По сравнению с таким же периодом прошлого года - на 161%. Россияне стали больше покупать бальзама «Звёздочка» - на 30% и сиропы от кашля - на 52%. Кроме того, отмечается выросший спрос на иммуномодуляторы.

Фармацевты связывают такой ажиотаж вокруг противовирусных лекарств с ожиданием второй волны коронавируса и желанием обезопасить себя.

«Люди реагируют на это и пытаются себя как-то обезопасить. А поскольку эффективных средств профилактики и защиты от COVID-19 не существует, они прибегают к тем, которые им уже известны», — прокомментировал директор по развитию фармацевтической компании RNC Pharma Николай Беспалов.

Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е. И. Марциновского, вирусолог Александр Лукашев поспешил разочаровать запасливых граждан: «Мне не известны средства с доказанной клинической эффективностью, которые предупреждали бы коронавирус. Большая часть «фуфломицинов» проходит под названием средств, укрепляющих иммунитет».

Как сообщила компания DSM Group, этот год побил рекорд по спросу на парацетамол: его продажи выросли на 56% - с 24 млн до 37,5 млн рублей. А вот терафлю с 2019 года стали покупать менее активно - на 23%, сократив продажи с 161,3 млн до 125 млн рублей.

Аналитики высчитали, что стоимость «антипростудной» аптечки дешевле всего обойдется столичным жителям: иммуностимулятор, противовирусное, капли в нос, витамины, средство от кашля и пастилки от боли в горле обойдутся им в 867 рублей.