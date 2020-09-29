Вирусолог назвал особенность следующего всплеска коронавируса в России.

Профессор кафедры «Вирусология» института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский уверен: новая волна коронавирусной пандемии в России будет слабее первой, весенней.

«Насчёт тяжелых случаев говорить не буду, но прироста взрывного не будет», - отмечает эксперт.

Аграновский считает, что следующий всплеск COVID-19 нужно ждать весной следующего года и эта волна будет отступать более медленными темпами, чем ее предшественница.

«За год будет существенное ослабление этой истории. И биологически, и информационно. Может к лету», - обнадежил вирусолог.





Накануне доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альштейн рассказал, что максимальный суточный показатель по заражению коронавирусом в России может вырасти до 11 тысяч. Он отметил, что темпы распространения вируса в стране ускоряются.

В Москве за истекшие сутки зарегистрировали 2884 новых случая заражения, побив рекорд за 23 мая - тогда в Москве диагностировали COVID-19 у 3190 человек. Из вновь заболевших пришлось 896 человек госпитализировать, а 245 - подключить к ИВЛ.