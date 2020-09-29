Онколог рассказал, как стресс может спровоцировать развитие рака

Отсутствие отдыха, стресс и депрессивное состояние влекут за собой весьма печальные последствия. Так, на фоне постоянного перевозбуждения могут развиться разного рода психосоматические заболевания. Известно, что стресс провоцирует рост злокачественных опухолей.

Хирург-онколог Михаил Мяснянкин поясняет, что из-за стресса, который стал хроническим, угнетается иммунная система. Важно знать, что из-за плохого иммунитета могут возникать онкологические заболевания. Медик предупредил, что в борьбе со стрессом нельзя использовать курение, алкоголь и слишком обильное питание. Не секрет, что некоторые спасаются от стрессовых состояний с помощью горячительных напитков, которые облегчают положение лишь на время, но не решают проблему. Также многие женщины пытаются заесть депрессию сладостями, что приведет к еще одному негативному последствию - ожирению, пишет Пятый канал .

Снизить риск развития опасных недугов помогут здоровое сбалансированное питание, регулярные занятия спортом, положительный настрой и различные увлечения.