В Прикамье изменена маршрутизация пациентов с симптомами ОРВИ

В Пермском крае со 2 октября начинают действовать новые правила госпитализации больных с симптомами ОРВИ, которые были доставлены в приемное отделение медучреждения по «скорой» или «неотложке».

Теперь таких больных будет предварительно осматривать врач, и если возникнет подозрение, что у пациента может быть COVID-19, его отправят на рентген или компьютерную томографию. Если подозрения на коронавирус подтверждаются, пациента направляют на дополнительное обследование.

Уже после того как будет получен результат обследования, врач примет решение о том, в какое из медучреждений города или края будет проходить лечение пациента.

Те пациенты, которые были доставлены по «скорой» или «неотложке», в случае, если у них не подтвердится COVID-19, самостоятельно отправляются домой на амбулаторное лечение.