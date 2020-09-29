В Петербурге побит рекорд по числу активных больных коронавирусом

Сегодня, 14:36

Анна Лисова

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В Петербурге побит рекорд по числу активных больных коронавирусом
Проректор по перспективным проектам СПбПУ Алексей Боровков

В Петербурге началась «вторая волна» коронавируса, считает проректор по перспективным проектам СПбПУ Алексей Боровков.

Об этом он сообщил «Фонтанке».

По его словам, новый пик, а Петербург побил рекорд июня по числу активных больных коронавирусом, свидетельствует о том, что в Северной столице идет «вторая волна».

«На этой неделе Петербург побил рекорд по числу активных больных — сегодня, 30 сентября, их 10997. Первый такой пик был 9 июня — тогда было 10619 активных больных. Затем мы опускались почти месяц, до 4 июля, когда было 4197 больных — 39,5% от пика. И это был последний день, когда было снижение», - отметил Боровков.

Он подчеркнул, что далее число активных больных в городе только увеличивалось, то есть, можно говорить о новой волне коронавируса.

Эксперт объяснил, что активные больные – это те, кто на данный момент более коронавирусом. Выздоровевшие и умершие в этот показатель, конечно же, не включены.

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