В Петербурге побит рекорд по числу активных больных коронавирусом

В Петербурге началась «вторая волна» коронавируса, считает проректор по перспективным проектам СПбПУ Алексей Боровков.
Об этом он сообщил «Фонтанке».
По его словам, новый пик, а Петербург побил рекорд июня по числу активных больных коронавирусом, свидетельствует о том, что в Северной столице идет «вторая волна».
Он подчеркнул, что далее число активных больных в городе только увеличивалось, то есть, можно говорить о новой волне коронавируса.
Эксперт объяснил, что активные больные – это те, кто на данный момент более коронавирусом. Выздоровевшие и умершие в этот показатель, конечно же, не включены.
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