В центре Гамалеи назвали главную ошибку заболевших коронавирусом

Сегодня, 08:23

Анна Лисова

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В центре Гамалеи назвали главную ошибку заболевших коронавирусом

COVID-19 – это новое заболевание, которое еще малоизучено. Его опасность в том, что оно может даже стать причиной смерти.

Ученые по всему миру пытаются найти эффективное лечение COVID-19.

Изучая коронавирусную инфекцию, российские специалисты выявили, какую ошибку важно не допустить. Глава отделения микробиологии латентных инфекций Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Виктор Зуев заявил, что главной ошибкой заболевшего тяжелой формой коронавирусной инфекции является самолечение, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что при ухудшении самочувствия, если возникли симптомы, которыми сопровождается коронавирусная инфекция, важно не заниматься самолечением. Самолечение при COVID-19 Зуев назвал самой большой ошибкой болеющего человека, хотя, действительно, большинство больных проходят лечение дома.

Профессор НИЦ Анатолий Альштейн отметил, что при COVID-19 в больницу отправляют тяжелых больных. При лечении дома, которое проходит обязательно под контролем специалиста, важно обеспечить не только лекарствами, но и организовать лечение так, чтобы пациент не заражал других.

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