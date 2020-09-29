В центре Гамалеи назвали главную ошибку заболевших коронавирусом

COVID-19 – это новое заболевание, которое еще малоизучено. Его опасность в том, что оно может даже стать причиной смерти.

Ученые по всему миру пытаются найти эффективное лечение COVID-19.

Изучая коронавирусную инфекцию, российские специалисты выявили, какую ошибку важно не допустить. Глава отделения микробиологии латентных инфекций Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Виктор Зуев заявил, что главной ошибкой заболевшего тяжелой формой коронавирусной инфекции является самолечение, передает ТАСС .

Он подчеркнул, что при ухудшении самочувствия, если возникли симптомы, которыми сопровождается коронавирусная инфекция, важно не заниматься самолечением. Самолечение при COVID-19 Зуев назвал самой большой ошибкой болеющего человека, хотя, действительно, большинство больных проходят лечение дома.

Профессор НИЦ Анатолий Альштейн отметил, что при COVID-19 в больницу отправляют тяжелых больных. При лечении дома, которое проходит обязательно под контролем специалиста, важно обеспечить не только лекарствами, но и организовать лечение так, чтобы пациент не заражал других.