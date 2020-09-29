Мясников перечислил симптомы коронавируса, требующие обращения к врачу.
По мнению доктора Александра Мясникова, у коронавирусной инфекции есть некоторые симптомы, с которыми нужно немедленно показаться врачу. Врач привел в пример своего приятеля, который поехал в больницу, когда у него была небольшая температура. В медучреждении ему сделали томографию, которая показала затемненные легкие. Мужчина порядком испугался. Но, к счастью, никакого коронавируса у него не нашли.
Телеведущий объяснил, что приятелю с невысокой температурой нужно было оставаться дома и лечиться, отталкиваясь от симптомов. К врачу же нужно спешить, когда мучает кашель и нарастает одышка.
Врач напомнил, что подцепить коронавирусную заразу можно и в стенах лечебного учреждения, а обоняние исчезает и при гриппе, и при ОРВИ. И может случиться так, что, приехав в поликлинику с легкой формой инфекции, уехать оттуда доведется с серьезными осложнениями.
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