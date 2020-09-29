Мясников перечислил симптомы коронавируса, требующие обращения к врачу.

По мнению доктора Александра Мясникова, у коронавирусной инфекции есть некоторые симптомы, с которыми нужно немедленно показаться врачу. Врач привел в пример своего приятеля, который поехал в больницу, когда у него была небольшая температура. В медучреждении ему сделали томографию, которая показала затемненные легкие. Мужчина порядком испугался. Но, к счастью, никакого коронавируса у него не нашли.

Телеведущий объяснил, что приятелю с невысокой температурой нужно было оставаться дома и лечиться, отталкиваясь от симптомов. К врачу же нужно спешить, когда мучает кашель и нарастает одышка.

«А не надо было ехать, если температура 37,5. Вирусные инфекции надо лечить на дому. Ни одна больничная система не справится. Надо ехать, когда есть кашель, нарастает одышка, когда вы не можете подняться на второй этаж, не можете говорить без одышки. Когда она появляется рано, а не на седьмой день», - комментирует Мясников.

Врач напомнил, что подцепить коронавирусную заразу можно и в стенах лечебного учреждения, а обоняние исчезает и при гриппе, и при ОРВИ. И может случиться так, что, приехав в поликлинику с легкой формой инфекции, уехать оттуда доведется с серьезными осложнениями.