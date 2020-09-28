Песков признался, что сидел в кинотеатре без маски

Сегодня, 15:22

Александр Зуев

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Песков признался, что сидел в кинотеатре без маски
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не надевал маску, когда ходил в выходные с детьми в кино. В этом он признался сам и раскритиковал себя за такую беспечность. Общаясь с журналистами, Песков  отметил,  что зрители сидят в кинотеатре все без масок. 
«Да и чего греха таить, я и сам в маске не сидел. Это плохо», - сказал он.

При этом представитель Кремля согласился  с тем,  что требования Роспотребнадзора усилить контроль за соблюдением масочного режима имеют под собой серьезные основания, так как не все граждане внимательно относятся к своему здоровью и поэтому игнорируют необходимость соблюдения мер предосторожности. Кроме этого, Песков отметил, что вирус никуда из страны не делся, как и с земного шара. 

Однако  Песков  не  ответил на вопрос, насколько обусловлен рост количества инфицированных работой предприятий сферы услуг и развлечений, пишет РЕН ТВ. 

К слову, глава Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева рекомендовала контролерам в кинотеатрах проверять наличие у зрителей масок раз в 15 минут. Людей без масок следует выводить из зала, считает Андреева.

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