Песков признался, что сидел в кинотеатре без маски

«Да и чего греха таить, я и сам в маске не сидел. Это плохо», - сказал он.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не надевал маску, когда ходил в выходные с детьми в кино. В этом он признался сам и раскритиковал себя за такую беспечность. Общаясь с журналистами, Песков отметил, что зрители сидят в кинотеатре все без масок.

При этом представитель Кремля согласился с тем, что требования Роспотребнадзора усилить контроль за соблюдением масочного режима имеют под собой серьезные основания, так как не все граждане внимательно относятся к своему здоровью и поэтому игнорируют необходимость соблюдения мер предосторожности. Кроме этого, Песков отметил, что вирус никуда из страны не делся, как и с земного шара.

Однако Песков не ответил на вопрос, насколько обусловлен рост количества инфицированных работой предприятий сферы услуг и развлечений, пишет РЕН ТВ.

К слову, глава Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева рекомендовала контролерам в кинотеатрах проверять наличие у зрителей масок раз в 15 минут. Людей без масок следует выводить из зала, считает Андреева.