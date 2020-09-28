Роспотребнадзор сообщил об изменениях коронавируса при мутации

Сегодня, 13:07

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Роспотребнадзор сообщил об изменениях коронавируса при мутации
COVID-19

Роспотребнадзор сообщил об изменениях коронавируса при мутации.

Как заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, коронавирус мутирует очень медленными темпами. И на сегодняшний день каких-либо значимых изменений его, способных повлиять на развитие эпидемиологического процесса, не зафиксировано ни в одной стране. Другими словами, вирус не стал быстрее передаваться, как и не стал вызывать более тяжелое течение болезни.

По мнению чиновницы, «корона» может стать сезонным заболеванием, как и привычные нам грипп или ОРВИ.

С начала коронавирусной пандемии в мире были зарегистрированы более 33 млн заразившихся. Более миллиона больных скончались. По числу больных коронавирусом Россия стоит на 40-м месте, а по числу умерших от этой инфекции - на 100-м.

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