Возле больницы в Пушкине собралась очередь из скорых

Очередное доказательство неготовности российской системы здравоохранения к наступлению второй волны заболеваемости на CОVID-19 произошло в Санкт-Петербурге. Как утверждают очевидцы, во вторник 29 сентября возле стационара Покровской больницы выстроилась очередь минимум из 15 скорых бригад, спешащих доставить пациентов с подозрением на коронавирус, сообщает «Фонтанка.Ру».

Больница №38 имени Семашко была перепрофилирована в инфекционный стационар для лечения больных с заболеваниями, вызванными COVID-19, лишь две недели назад, с 12 сентября. Всего под «ковидных» больных в ней было выделено 184 койки, причем вся плановая госпитализация, оказываемая ранее больницей, была приостановлена до полного перепрофилирования. Даже акушерское отделение медучреждения сейчас переброшено на прием и работу с «коронавирусными» пациентами. По всей видимости, перепрофилирование и переподготовка персонала затянулась на срок, более допустимого — ведь выстроившаяся очередь скорых доказала, что клиника пока не готова оперативно принимать инфицированных пациентов.

Как сообщили очевидцы события, машины скорой помощи создали гигантскую очередь из верениц служебного транспорта. Как делились впоследствии сами работники медицинских бригад, на обслуживание одной машины персонал больницы тратил не менее 25 минут, что и способствовало образованию длинной очереди. В пресс-службе Минздрава уже отреагировали на ситуацию, пообещав оперативно урегулировать проблемы с процессом приема пациентов в больнице № 38 имени Семашко.