В Роспотребнадзоре объяснили рост числа умерших от COVID-19

Специалисты из Роспотребнадзора объявили о возможных причинах роста смертельных случаев вследствие инфицирование вирусом COVID-19. По словам руководителя отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Татьяны Руженцевой, особый рост заболеваемости на коронавирус наблюдается у российских граждан последние 14 дней, сообщают «РИА Новости».

Эксперт пояснила, что рост смертности от вируса COVID-19 происходит не только из-за увеличения непосредственно случаев заболеваемости, но и из-за наступления традиционного сезона вспышек гриппа и ОРВИ.

«Летальность, как правило, не в первые дни заболевания происходит, а где-то в конце второй, на третьей неделе заболевания. Мы сейчас видим, с одной стороны, результат того прироста, который был примерно две недели назад. А с другой стороны, летальность еще может быть связана с дополнительными инфекциями. Как и в предыдущие годы в сентябре с наступлением холодов распространяются различные респираторные инфекции. Это сочетание, безусловно, могло и повлиять на количество смертей», - заявила Руженцова.

Она сообщила, что за последние сутки количество скончавшихся пациентов от последствий коронавируса в России составило 160 человек, тогда как два дня назад этот показатель достиг 61 случая. Также к причинам повышения смертности пациентов с коронавирусом Руженцова отнесла массовое пренебрежение населением необходимых карантинных ограничений, установленных ВОЗ.