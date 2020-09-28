В Роспотребнадзоре объяснили рост числа умерших от COVID-19

Специалисты из Роспотребнадзора объявили о возможных причинах роста смертельных случаев вследствие инфицирование вирусом COVID-19. По словам руководителя отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Татьяны Руженцевой, особый рост заболеваемости на коронавирус наблюдается у российских граждан последние 14 дней, сообщают «РИА Новости».
Эксперт пояснила, что рост смертности от вируса COVID-19 происходит не только из-за увеличения непосредственно случаев заболеваемости, но и из-за наступления традиционного сезона вспышек гриппа и ОРВИ.
Она сообщила, что за последние сутки количество скончавшихся пациентов от последствий коронавируса в России составило 160 человек, тогда как два дня назад этот показатель достиг 61 случая. Также к причинам повышения смертности пациентов с коронавирусом Руженцова отнесла массовое пренебрежение населением необходимых карантинных ограничений, установленных ВОЗ.
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