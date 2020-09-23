Россиянам подсказали способ избежать жестких ограничений

Рекомендации по предотвращению наступления серьезных карантинных ограничений дал гражданам РФ заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Как заявил эксперт, для этого потребуется соблюдать несколько простых правил, сообщают «Вести.Ru».
Возврат серьезных карантинных ограничительных рамок, по словам Горелова, очень просто предотвратить.
Он подчеркнул, что именно соблюдение всех указанных рекомендаций ВОЗ позволило россиянам выйти их жесткого весеннего карантина.
Он напомнил, что победить коронавирус можно только сообща и совместными усилиями, когда каждый человек вносит лепту в общее выздоровление.
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