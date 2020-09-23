Россиянам подсказали способ избежать жестких ограничений

Рекомендации по предотвращению наступления серьезных карантинных ограничений дал гражданам РФ заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Как заявил эксперт, для этого потребуется соблюдать несколько простых правил, сообщают «Вести.Ru».

Возврат серьезных карантинных ограничительных рамок, по словам Горелова, очень просто предотвратить.

«Для этого от каждого гражданина потребуется только одно — осознанность. Осознанность в соблюдении социальной дистанции и масочного режима, осознанность в соблюдении личной гигиены и обязательного дезинфицирования помещений, осознанность в непосещении массовых мероприятий», - заявил эксперт.

Он подчеркнул, что именно соблюдение всех указанных рекомендаций ВОЗ позволило россиянам выйти их жесткого весеннего карантина.

«Однако за лето, как мы видим из статистики заболевших, население опять расслабилось и перестало соблюдать элементарные правила, каковых требует эпидемиологическая ситуация в стране», - сообщил Александр Горелов.

Он напомнил, что победить коронавирус можно только сообща и совместными усилиями, когда каждый человек вносит лепту в общее выздоровление.

«Надо рационально соблюдать те меры, которые уже доказали эффективность весной. Однако соблюдать всем и каждому без исключения», - подытожил эксперт.