Врач перечислил первые признаки поражения легких

Врач-пульмонолог Сергей Пурясов в интервью «Говорит Москва» перечислил симптомы, которые могут считаться первыми признаками поражения легких. При их появлении следует незамедлительно обратиться к врачу.
Медик отметил, что особенно насторожить должны одышка, кашель, выделение мокроты и повышенная температура тела. Он подчеркнул, что люди с хронической одышкой при заболевании легких сразу чувствуют, что их здоровье идет на ухудшение.
Пульмонолог настоятельно рекомендует не игнорировать первую симптоматику. Такое поведение больного может сильно осложнить последующий процесс лечения.
Напомним, ранее от коронавирусной инфекции скончался ведущий программы «Русское лото» Михаил Борисов. У знаменитости были и хронические заболевания. СМИ сообщали, что у него было затрудненное дыхание. Вначале он отказался от госпитализации. При повторном приезде скорой его доставили в больницу и подключили к аппарату ИВЛ, но спасти телеведущего не смогли. У него были поражены 76 процентов легких.
Комментировать