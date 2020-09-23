Врач перечислил первые признаки поражения легких

Врач-пульмонолог Сергей Пурясов в интервью «Говорит Москва» перечислил симптомы, которые могут считаться первыми признаками поражения легких. При их появлении следует незамедлительно обратиться к врачу.

Медик отметил, что особенно насторожить должны одышка, кашель, выделение мокроты и повышенная температура тела. Он подчеркнул, что люди с хронической одышкой при заболевании легких сразу чувствуют, что их здоровье идет на ухудшение.

«Они прекрасно распознают свою одышку от чужой. Если человек много лет задыхался, скажем, при физической нагрузке, а тут резко вдруг изменилась одышка, усилилась она, он сразу забьет тревогу. У него резко возникнет дыхательная недостаточность, и это будет остро очень», — пояснил Пурясов.

Пульмонолог настоятельно рекомендует не игнорировать первую симптоматику. Такое поведение больного может сильно осложнить последующий процесс лечения.

Напомним, ранее от коронавирусной инфекции скончался ведущий программы «Русское лото» Михаил Борисов. У знаменитости были и хронические заболевания. СМИ сообщали, что у него было затрудненное дыхание. Вначале он отказался от госпитализации. При повторном приезде скорой его доставили в больницу и подключили к аппарату ИВЛ, но спасти телеведущего не смогли. У него были поражены 76 процентов легких.