Хурма может представлять опасность для кишечника

Клинический психолог и диетолог, член Союза Национальной ассоциации питания Анна Ивашкевич сообщила о вреде всеми любимой хурмы для некоторых групп людей. Об этом сообщает «Аргументы и Факты».

Врач утверждает, что сладкая и сочная хурма может навредить людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Известно, что ягода содержит значительное количество танина и растительных волокон, которые пагубно сказываются на работе ЖКТ.

«Стоит уточнить, что таниновые кислоты уменьшают секрецию тонкого кишечника даже у людей без проблем с ЖКТ. Также хурму не рекомендуется употреблять детям, особенно в том случае, если ребенок страдает запорами», - объяснила диетолог.

Анна Ивашкевич добавила, что хурма содержит и большое количество сахара, из-за чего ягоду не рекомендуется употреблять людям с сахарным диабетом.

Напоследок диетолог уточнила, что хурмой не стоит злоупотреблять и здоровым людям. Желательно съедать в сутки не более 3 штук.