Хурма может представлять опасность для кишечника

Вчера, 23:43

0

Image 16+
Хурма может представлять опасность для кишечника

Клинический психолог и диетолог, член Союза Национальной ассоциации питания Анна Ивашкевич сообщила о вреде всеми любимой хурмы для некоторых групп людей. Об этом сообщает «Аргументы и Факты».

Врач утверждает, что сладкая и сочная хурма может навредить людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Известно, что ягода содержит значительное количество танина и растительных волокон, которые пагубно сказываются на работе ЖКТ.

«Стоит уточнить, что таниновые кислоты уменьшают секрецию тонкого кишечника даже у людей без проблем с ЖКТ. Также хурму не рекомендуется употреблять детям, особенно в том случае, если ребенок страдает запорами», - объяснила диетолог.

Анна Ивашкевич добавила, что хурма содержит и большое количество сахара, из-за чего ягоду не рекомендуется употреблять людям с сахарным диабетом.

Напоследок диетолог уточнила, что хурмой не стоит злоупотреблять и здоровым людям. Желательно съедать в сутки не более 3 штук.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Названо лучшее средство для снижения давления

23-09-2020, 12:02

В Минздраве назвали симптомы, которые нельзя игнорировать

23-09-2020, 09:52

Роспотребнадзор: медицинская маска снижает риск ОРВИ в 1,8 раза

23-09-2020, 09:21

Диетолог назвал два продукта для борьбы с облысением

23-09-2020, 09:03

Онколог назвал симптомы, требующие немедленного обследования

22-09-2020, 15:18

Доктор Мясников перечислил неизвестные характеристики COVID-19

22-09-2020, 14:28

В десятках новосибирских школ выявлены случаи заражения коронавирусом

22-09-2020, 09:21

В Роспотребнадзоре рассказали об опасности домашних консервов

22-09-2020, 08:28

Ученые назвали самый токсичный продукт в холодильнике

21-09-2020, 22:54

Вирусологи объяснили увеличение случаев заражения коронавирусом в России

21-09-2020, 16:03

Найдено необычное последствие коронавируса у переболевших пациентов

21-09-2020, 12:11

В Китае выявлен коронавирус на упаковке морепродуктов из России

21-09-2020, 09:21

Медики назвали способ защититься от опасной болезни глаз

21-09-2020, 08:14

Найдено необычное последствие COVID-19 у переболевших пациентов

20-09-2020, 18:19

Ученые: укусы комаров могут быть смертельно опасны

20-09-2020, 16:59

Врачи объяснили связь подгоревших тостов с долголетием

20-09-2020, 13:04

Установлен простой способ похудения без диеты

20-09-2020, 09:18

Доктор Мясников назвал способ отсрочить смерть

20-09-2020, 07:28

Доктор Мясников назвал продукты, улучшающие сон

19-09-2020, 16:24

Ученые рассказали о разрушительных последствиях коронавируса для мозга

19-09-2020, 12:46

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров