Хурма может представлять опасность для кишечника

Клинический психолог и диетолог, член Союза Национальной ассоциации питания Анна Ивашкевич сообщила о вреде всеми любимой хурмы для некоторых групп людей. Об этом сообщает «Аргументы и Факты».
Врач утверждает, что сладкая и сочная хурма может навредить людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Известно, что ягода содержит значительное количество танина и растительных волокон, которые пагубно сказываются на работе ЖКТ.
Анна Ивашкевич добавила, что хурма содержит и большое количество сахара, из-за чего ягоду не рекомендуется употреблять людям с сахарным диабетом.
Напоследок диетолог уточнила, что хурмой не стоит злоупотреблять и здоровым людям. Желательно съедать в сутки не более 3 штук.
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