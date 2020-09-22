Названа причина, по которой нельзя запекать пищу в фольге

Сегодня, 21:47

0

Image 16+
Названа причина, по которой нельзя запекать пищу в фольге

Названа причина, по которой нельзя запекать пищу в фольге.

Такая популярная у многих хозяек фольга при запекании продуктов может превратиться в опасную токсичную бомбу.

Специалисты предостерегают от использования пищевой фольги в качестве обертки при запекании. Они объясняют это тем, что при воздействии на нее высокой температуры фольга начинает выделять алюминий - до 1,2 млгр. А он, в свою очередь, проникая в организм с запеченной едой, способен накапливаться там и со временем провоцировать те или иные заболевания. Например, в один «прекрасный» день человек может столкнуться с тем, что у него нарушены когнитивные способности, развивается гормональный стресс или даже сбои в репродуктивной системе.

Но вот хранить даже только что термически обработанные продукты в ней можно, уверены ученые. 

Вместе с тем есть ряд продуктов, которые эксперты не рекомендуют соприкасать с фольгой. К ним относятся томаты, цитрусы, да и все фрукты в целом. Кислую или очень соленую еду также лучше не заворачивать в алюминиевую фольгу, поскольку и уксус, и соль умеют растворять алюминий. 

К слову, остерегаться запекать продукты нужно в любых некачественных материалах из-за мгновенно выделяемых ими токсичных веществ.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Названо лучшее средство для снижения давления

Вчера, 12:02

В Минздраве назвали симптомы, которые нельзя игнорировать

Вчера, 09:52

Роспотребнадзор: медицинская маска снижает риск ОРВИ в 1,8 раза

Вчера, 09:21

Диетолог назвал два продукта для борьбы с облысением

Вчера, 09:03

Онколог назвал симптомы, требующие немедленного обследования

22-09-2020, 15:18

Доктор Мясников перечислил неизвестные характеристики COVID-19

22-09-2020, 14:28

В десятках новосибирских школ выявлены случаи заражения коронавирусом

22-09-2020, 09:21

В Роспотребнадзоре рассказали об опасности домашних консервов

22-09-2020, 08:28

Ученые назвали самый токсичный продукт в холодильнике

21-09-2020, 22:54

Вирусологи объяснили увеличение случаев заражения коронавирусом в России

21-09-2020, 16:03

Найдено необычное последствие коронавируса у переболевших пациентов

21-09-2020, 12:11

В Китае выявлен коронавирус на упаковке морепродуктов из России

21-09-2020, 09:21

Медики назвали способ защититься от опасной болезни глаз

21-09-2020, 08:14

Найдено необычное последствие COVID-19 у переболевших пациентов

20-09-2020, 18:19

Ученые: укусы комаров могут быть смертельно опасны

20-09-2020, 16:59

Врачи объяснили связь подгоревших тостов с долголетием

20-09-2020, 13:04

Установлен простой способ похудения без диеты

20-09-2020, 09:18

Доктор Мясников назвал способ отсрочить смерть

20-09-2020, 07:28

Доктор Мясников назвал продукты, улучшающие сон

19-09-2020, 16:24

Ученые рассказали о разрушительных последствиях коронавируса для мозга

19-09-2020, 12:46

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров