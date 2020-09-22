Названа причина, по которой нельзя запекать пищу в фольге.

Такая популярная у многих хозяек фольга при запекании продуктов может превратиться в опасную токсичную бомбу.

Специалисты предостерегают от использования пищевой фольги в качестве обертки при запекании. Они объясняют это тем, что при воздействии на нее высокой температуры фольга начинает выделять алюминий - до 1,2 млгр. А он, в свою очередь, проникая в организм с запеченной едой, способен накапливаться там и со временем провоцировать те или иные заболевания. Например, в один «прекрасный» день человек может столкнуться с тем, что у него нарушены когнитивные способности, развивается гормональный стресс или даже сбои в репродуктивной системе.

Но вот хранить даже только что термически обработанные продукты в ней можно, уверены ученые.

Вместе с тем есть ряд продуктов, которые эксперты не рекомендуют соприкасать с фольгой. К ним относятся томаты, цитрусы, да и все фрукты в целом. Кислую или очень соленую еду также лучше не заворачивать в алюминиевую фольгу, поскольку и уксус, и соль умеют растворять алюминий.

К слову, остерегаться запекать продукты нужно в любых некачественных материалах из-за мгновенно выделяемых ими токсичных веществ.