В турецких городах появился опасный вид комаров

В Турции стремительно распространяется вид азиатского тигрового комара, который переносит лихорадку Денге, вирус Зика и другие заболевания. Об этом сообщают специалисты по насекомым. Как было отмечено, большие скопления этих комаров появились в нескольких районах Стамбула, в таких, как Бейкоз, Сарыер, Зейтинбурну и Арнавуткей. Как говорят специалисты, раньше азиатских комаров в Турции не было.

Примечательно, что тигровые комары активны в течение всего дня. Эти насекомые ведут себя агрессивнее других местных видов и не боятся аэрозолей. Они атакуют человека, если тот находится на открытом воздухе. То есть, защититься от этих насекомых довольно сложно.

Опасность этого вида комаров состоит в том, что эти насекомые могут быть переносчиком довольно серьезных и даже смертельных заболеваний. Помимо прочего, укус азиатского комара провоцирует сильную аллергическую реакцию. Место укуса покраснеет, а также будет болеть и зудеть намного дольше обычного. В Турции были зафиксированы первые случаи нападения этих комаров на людей.

Сложность борьбы с тигровым комаром заключается в том, что эти насекомые легко адаптируется к любым условиям. Поэтому они могут привыкнуть к местному климату и остаться в месте своего обитания надолго.