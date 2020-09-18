Онколог назвал симптомы, требующие немедленного обследования

Сегодня, 15:18

Александр Зуев

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Онколог назвал симптомы, требующие немедленного обследования

Главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн ответил на вопрос, о том, можно ли распознать развитие злокачественной опухоли на ранней стадии. Как отметил врач, обратить внимание следует на продолжительную слабость и беспричинное похудение, которое сопровождается повышенной температурой. Также на онкологию может указывать затяжной кашель. Наряду с этим онколог заметил, что выделение крови, в том числе при кашле, длительные носовые кровотечения, кровь в моче являются тревожными симптомами, при появлении  которых следует  обращаться к врачу. 

Андрей Каприн также сказал, что  нужно следить как за своим здоровьем, так и за здоровьем близких.

Доктор подчеркнул, что генетика провоцирует онкозаболевание только в 10-15% случаев. Остальные случаи  связаны преимущественно с образом жизни, пишет Российская газета. Так, любовь к красному мясу провоцирует развитие рака кишки. А такая пагубная привычка, как курение, увеличивает риск возникновения нескольких видов рака в 30 раз.

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