В десятках новосибирских школ выявлены случаи заражения коронавирусом

Сегодня, 09:21

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В десятках новосибирских школ выявлены случаи заражения коронавирусом

Случаи массового заболевания вирусом COVID-19 зарегистрированы в нескольких школах Новосибирска. Заболевшие дети почти 30 школ были отправлены на изоляцию, а сами учебные заведения закрыты на карантин, сообщает «Сиб.фм».

Массовую вспышку выявленной у детей коронавирусной инфекции медики связывают с наступлением традиционного сезона наступления ОРВИ и других простудных заболеваний. Как заявил министр образования Новосибирска Сергей Федорчук, на полный карантин отправлены также и пять дошкольных учреждений.

«Общее количество заболевших в школах и детских садиках на данный момент составляет 29 детей и 12 взрослых. Других очагов вируса COVID-19 не зарегистрировано. Мы также готовимся к возможной вспышке заболеваемости по ОРВИ, которая регулярно проходит в регионе с наступлением холодов», - сообщил министр.

Он добавил, что у всех заболевших на коронавирус недуг протекает в легкой форме, и угрозы для жизни не выявлено.

По словам Федорчука, учебный процесс не будет остановлен из-за увеличения заболеваемости детей, а перейдет в дистанционную форму.

«Учителя имеют четкие инструкции, которые предусматривают полный переход на дистанционное образование в случае выявления заболеваемости коронавирусом в учебных учреждениях», - добавил министр.
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