Вирусологи объяснили увеличение случаев заражения коронавирусом в России

Вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что рост заболеваний коронавирусом напрямую связан с несоблюдением мер безопасности гражданами страны.

«Зараженность увеличивается, потому что с одной стороны люди безответственно относятся к соблюдению мер безопасности: не носят маски, не моют руки и не соблюдают дистанцию, а с другой – с наступлением учебного года между собой стало контактировать большее количество людей», - объяснил доктор.

Также Альштейн объясняет, что выявляться больше заболевших стало в связи с улучшением системы определения заражения коронавирусом.

«Ко всему прочему на улице похолодало, а это благоприятные условия для инфекции. Не так важно, какая волна и когда она начнется. Важно принимать правильные меры и бороться с недугом», - добавил вирусолог.

Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович утверждает, что рост заболевших коронавирусом связан с наступлением обострения заболеванием ОРВИ и гриппом.

«Во время перехода от лета к зиме иммунитет человека всегда слабнет. Меняется погода, и много людей заболевает. Необходимо сохранить высокий уровень тестирования, который позволяет выявить и бессимптомных носителей вируса. Главное – чтобы больницы успевали справиться со всем наплывом», - рассказала глава.

Напомним, что за последние сутки в Москве было выявлено 900 инфицированных человек. На данный момент ежедневный прирост значительно повышается. Еще в 15-16 числах сентября в столице насчитывалось 700 выявленных в сутки.