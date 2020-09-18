Найдено необычное последствие коронавируса у переболевших пациентов

Сегодня, 12:11

Анна Лисова

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Найдено необычное последствие коронавируса у переболевших пациентов

Медики из Ирландии рассказали, что у больных, переболевших COVID-19, наблюдается стойкая усталость.

Эксперты из колледжа Святой троицы в Дублине в своем резюме, подготовленном для Европейского конгресса по клинической микробиологии и инфекционных заболеваниям, указали, что коронавирусная инфекция имеет длительное влияние на организм человека даже после выздоровления.

Более половины пациентов, за которыми велось наблюдение, пожаловались, что длительное время после клинического выздоровления они ощущали усталость. Проблемы с самочувствием были после выздоровления как у тех, кто переболел в тяжелой форме, так и у тех, кто болел легко.

Такие выводы появились после наблюдения за 128 пациентами с COVID-19. 52% из них сообщили, что испытывали усталость даже через 10 недель после клинического выздоровления. Чаще всего на усталость жаловались женщины. Среди всех участников исследования их было 67%.

«Было обнаружено, что усталость возникает независимо от поступления в больницу, в равной степени затрагивая всех», – рассказал глава исследования доктор Лиам Таунсенд.
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