Доктор Мясников назвал продукты, улучшающие сон

Сегодня, 16:24

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Доктор Мясников назвал продукты, улучшающие сон

Теледоктор Мясников перечислил продукты, улучшающие сон.

По словам известного телеведущего, главврача московской горбольницы № 71 Александра Мясникова, чтобы сон был более качественным, вечером нужно есть что-то на выбор - бананы, мед или сыр. Эти продукты помогают выработке гормона сна - мелатонина, поскольку сами его и содержат.

Мясников объяснил: количество выработки мелатонина зависит от нескольких факторов, среди них время ночи и даже время года (зимой его уровень выше). Поэтому зимой и осенью спать хочется больше. Доктор уточнил, что наиболее сильная выработка мелатонина происходит в полночь.

Мелатонин вырабатывается через биохимические превращения из аминокислоты триптофан. Мясников рассказал, в каких продуктах в большом количестве содержится эта аминокислота: это бананы, помидоры, мёд, яйца, оливковое масло, миндаль, сыр, вишня и брокколи. 

По некоторым причинам уровень мелатонина в организме может резко уменьшаться, даже если перед сном наесться бананов. Этому способствует, например, яркий свет от гаджетов. Поэтому теледоктор порекомендовал за 4 часа до сна отложить смартфон в сторону.

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