Цена российского лекарства от коронавируса названа

Сегодня, 01:08

0

Image 16+
Цена российского лекарства от коронавируса названа

Глава российской компании «Промомед» Андрей Младенцев рассказал, какую сумму россиянам придется выложить на покупку препарата от Covid-19 арепливира. Лекарство будет стоить от 12 тыс. рублей. Об этом сообщает «ТАСС».

Глава рассказал, что упаковка будет содержать 40 таблеток по 200 мг. Препарат планируют пустить в продажу с 21 сентября. Важно понимать, что его будут продавать только при предъявлении рецепта. Принимать лекарство необходимо в первые сутки после появления симптомов коронавируса. Клинические испытания показали, что явных побочных эффектов у препарата нет.

Компания «Промомед» на данный момент проводит переговоры об экспорте в страны всего мира. Среди желающих оказалась Латинская Америка, страны СНГ и Африка.

Напомним, что 25 июня Минздрав утвердил препарат арепливир. Лекарство основано на препарате, существовавшем ранее, фавипиравире. Известно, что оно использовалось для лечения лихорадки Эбола.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

ВОЗ представила девять вакцин от коронавируса в третьей фазе испытаний

Вчера, 11:38

Коронавирус стал предвестником более страшной эпидемии

Вчера, 08:26

Ученые: носящие очки болеют COVID-19 в пять раз реже

Вчера, 08:09

Минздрав разрешил применять вне больниц два препарата от COVID-19

Вчера, 08:01

В Белоруссии заявили об испытаниях российской вакцины от коронавируса

17-09-2020, 16:47

Медики назвали нетипичные симптомы опухоли мозга

17-09-2020, 16:44

Врачи соотнесли запахи изо рта с болезнями

17-09-2020, 15:07

Названы новые сроки заразности заболевшего коронавирусом

17-09-2020, 14:51

В Минздраве рассказали, как избежать второй волны коронавируса

17-09-2020, 13:49

Разработан полностью нейтрализующий коронавирус SARS CoV-2 препарат

17-09-2020, 09:22

Врач-нефролог перечислил симптомы редкой болезни у детей

17-09-2020, 08:32

Назван новый эффективный способ победить коронавирус

17-09-2020, 07:52

Эксперт назвала причину быстрого роста опухолей

16-09-2020, 23:39

Назван главный внешний признак здоровья в любом возрасте

16-09-2020, 17:24

Названы симптомы дефицита магния в организме

16-09-2020, 16:17

Определена вероятность заражения коронавирусом туристов в Турции

16-09-2020, 14:53

Нарколог назвал главную причину отказа от курения

16-09-2020, 14:41

Гастроэнтеролог Дианова рассказала об одежде, которая вредна для здоровья

16-09-2020, 11:17

Россиян предупредили о заболевании, которое опаснее COVID-19

16-09-2020, 07:11

В Сети показали уничтожение гранатометчика боевиков танком Сирии

15-09-2020, 22:31

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров