Цена российского лекарства от коронавируса названа

Глава российской компании «Промомед» Андрей Младенцев рассказал, какую сумму россиянам придется выложить на покупку препарата от Covid-19 арепливира. Лекарство будет стоить от 12 тыс. рублей. Об этом сообщает «ТАСС».

Глава рассказал, что упаковка будет содержать 40 таблеток по 200 мг. Препарат планируют пустить в продажу с 21 сентября. Важно понимать, что его будут продавать только при предъявлении рецепта. Принимать лекарство необходимо в первые сутки после появления симптомов коронавируса. Клинические испытания показали, что явных побочных эффектов у препарата нет.

Компания «Промомед» на данный момент проводит переговоры об экспорте в страны всего мира. Среди желающих оказалась Латинская Америка, страны СНГ и Африка.

Напомним, что 25 июня Минздрав утвердил препарат арепливир. Лекарство основано на препарате, существовавшем ранее, фавипиравире. Известно, что оно использовалось для лечения лихорадки Эбола.