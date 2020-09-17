Названо отличие между первой и второй волной коронавируса в России

Глава медицинского исследовательского центра Алмазова в Петербурге Евгений Шляхто рассказал о различиях между первой и второй волнами коронавируса в стране. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Эксперт объяснил, что первая волна проходила в более тяжелых условиях. На тот момент страна была застигнута врасплох. Система здравоохранения не была урегулирована, информации о вирусе было мало, у медиков отсутствовал опыт лечения недуга и было ограниченное количество коек.

В связи с этим Шляхто считает, что вторая волна пандемии в стране должна пройти мягче. На сегодня все больницы оснащены нужным оборудованием, разрабатываются лекарства и доктора знают, как действовать. Проблема может возникнуть только с тем, что осенний период принесет за собой сезонные заболевания ОРВИ и гриппом.