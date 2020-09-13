Коронавирус стал предвестником более страшной эпидемии

Спасая человечество от коронавируса, можно отставить без внимания людей, которые заражены не менее опасной инфекцией. Сегодня можно сказать, что пандемия коронавируса легла тяжким грузом на систему здравоохранения. Во многих странах мира из-за коронавируса отменили профилактические осмотры. Многие страны, в том числе и Россия, на время прекратили мероприятия по борьбе с туберкулезом. Не исключено, что к концу этого года произойдет вспышка смертности от этого недуга.

Сегодня медицина забила тревогу: увеличилась смертность от этого заболевания. Если раньше это число составляло 1,5 миллиона человек, то теперь эти показатели приближаются к значению 1,9 миллиона. Эксперты предполагают, что эпидемия туберкулеза окажется намного страшнее эпидемии коронавируса. Как ни странно, но о возбудителе туберкулеза знает каждый человек, однако смертность от этого недуга в сотни раз выше. Ежегодно в мире заболевает туберкулезом более 10 миллионов человек. Более того, туберкулез сохраняет высокую позицию среди причин смертности.

На сегодняшний день Россия входит в список 30 государств с высоким уровнем этого инфекционного заболевания. Кроме того, Россия находится в числе стран, где туберкулез устойчив к препаратам. В этой связи, в РФ от туберкулеза могут излечиться только 50-55%, а в Европе - 70% больных. Об этом сообщает главный фтизиатр Минздрава РФ, профессор Ирина Васильева.

Примечательно, что в первой половине нынешнего года в России было выявлено в два раза меньше больных туберкулезом, чем в прошлые годы. Однако это вовсе не указывает на то, что люди стали меньше заражаться туберкулезом. Дело в том, что из-за пандемии коронавируса были остановлены медосмотры. Многие заболевшие туберкулезом просто были не выявлены. В этой связи стоит опасаться роста заболеваемости. По мнению Васильевой, масштабы эпидемии туберкулеза могут выйти из-под контроля.

Между тем представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович, сообщает, что число больных туберкулезом в стране сократилось на 50%. Однако если сейчас не начать проводить диагностику туберкулеза, ситуация просто ухудшится.

По мнению экспертов, уже сегодня нужно пользоваться возможностями телемедицины. Можно организовать мониторинг за пациентами при помощи современной техники и таким образом лечить туберкулез на дому.

Как отметила директор Департамента по борьбе с туберкулезом ВОЗ Тереза Касаева, туберкулез – убийца под номером один. До пандемии мир достиг прогресса в борьбе с этим заболеванием. Однако вспышки туберкулеза уже зафиксированы по всем странам. Таким образом, можно сказать, что пандемия коронавируса оказала негативное влияние на борьбу со страшной инфекцией.

Главный внештатный детский фтизиатр МЗ РФ Валентин Аксенов призывала разрешить проведение иммунодиагностики детей и подростков, пишет Московский Комсомолец . Как известно, туберкулез у детей можно диагностировать только при помощи иммунодиагностики, так как у подростков заболевание протекает без особых симптомов, заявляет Аксенова.

Эксперты выразили надежду, что опасную угрозу вспышки туберкулеза удастся предотвратить. Они также говорят о необходимости возобновить полноценную работу систем здравоохранения.