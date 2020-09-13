В Минздраве рассказали, как избежать второй волны коронавируса

Возможный действенный способ избежать возникновения второй массовой волны коронавируса озвучил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. По его словам, будет ли очередная вспышка инфицирования вирусом COVID-19 зависит от каждого гражданина, сообщают «РИА Новости».

«От того, как осознанно вы будете себя вести, дорогие друзья, и насколько точно будете следовать рекомендациям ВОЗ по соблюдению правил гигиены и будет зависеть, насколько быстро придёт вторая волна коронавируса, и придёт ли она вообще», - заявил Михаил Мурашко журналистам.

Также он добавил, что процесс инфицирования населения продолжается до сих пор поэтому соблюдение масочного режима и необходимой дистанции по-прежнему являются обязательными для всех граждан.

Министр объявил о важности соблюдения ограничительных мер.

«Не так ведь трудно надеть маску в общественных местах и транспорте, но если это сделает абсолютно каждый гражданин России нам удастся избежать второй вспышки заболеваемости коронавирусом», - подытожил Мурашко.

Также он отметил, что при первых же симптомах болезни надо сразу же самоизолироваться, и обратиться за медицинской помощью.