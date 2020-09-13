В Минздраве рассказали, как избежать второй волны коронавируса

Возможный действенный способ избежать возникновения второй массовой волны коронавируса озвучил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. По его словам, будет ли очередная вспышка инфицирования вирусом COVID-19 зависит от каждого гражданина, сообщают «РИА Новости».
Также он добавил, что процесс инфицирования населения продолжается до сих пор поэтому соблюдение масочного режима и необходимой дистанции по-прежнему являются обязательными для всех граждан.
Министр объявил о важности соблюдения ограничительных мер.
Также он отметил, что при первых же симптомах болезни надо сразу же самоизолироваться, и обратиться за медицинской помощью.
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