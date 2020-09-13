Нарколог назвал главную причину отказа от курения

Весомую причину отказа от курения табака озвучил российский психиатр-нарколог Александр Ковтун. По его словам, увеличение Минздравом акцизов на ввоз табачной продукции может поспособствовать снижению количества курильщиков, сообщает «Национальная служба новостей».

Ковтун прокомментировал недавнее решение ведомства поднять на 20% акциз всей табачной продукции. По его словам, постепенное увеличение стоимости табака и сигарет не является прямой причиной решению людей отказаться от курения, но косвенно этот факт очень влияет на статистику.

«Минздрав говорит, что поднятие акцизов привело к снижению потребителей табака в России за 10 лет с 39% до 28%. Я считаю, что цена на табак не играет главную роль в решении человека бросить курить. Скорее всего, это вторая или третья, а может даже четвертая причина, но она все равно действует», - сообщил врач.

«Я убежден, что главная причина отказа населения от курения — это резко возросшие проблемы со здоровьем. Участились случаи инфаркта, варикозного расширения вен, серьёзных легочных заболеваний, вот люди и начинают задумываться, так уж ли сильно им хочется тратить свое здоровье на сигареты», -заявил Александр Ковтун.

Он добавил, что не считает факт поднятия акциз проявлением заботы о здоровье населения со стороны правительства.

«Просто это еще один очень хороший ресурс для пополнения государственного денежного фонда», - прокомментировал врач.