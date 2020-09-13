Тренировки способны помочь в борьбе с раком

Немецкие эксперты составили систему тренировок, которая способна снизить риск формирования злокачественных опухолей. Во время упражнений у больных формируется стимулирование выброса миокинов. Это некие нейротрансмиттеры, которые оказывают противовоспалительное действие. Вырабатываются они именно в процессе спортивных тренировок. Также доказано, что миокины замедляют рост раковых клеток. Об этом сообщает «Популярная механика».

Исследователи представили миру эффективную, но щадящую программу тренировок, которая электростимулирует все тело. В процессе она выбрасывает миокины, которые остановят рост раковых клеток даже на последних стадиях.

Эксперты теперь планируют еще больше углубиться в исследование. Они выделят конкретные миокины, которые позволят создать определенную терапию заболеваний раком.