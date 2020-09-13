Врач-нефролог Коробкина назвала допустимую норму яиц в неделю

ВОЗ предупредила о том, что употребление яиц следует ограничить до 3-5 штук в неделю. Информацией поделилась врач-диетолог и нефролог Анна Коробкина. Об этом сообщает «Ридус».

Доктор утверждает, что в яйцах содержится значительное количество холестерина. Более того, он существует не только в куриных, но и в перепелиных яйцах.

«Если при обследовании у человека повышен уровень «плохого» холестерина, тогда стоит задуматься о соблюдении специальных диет», - поделилась Коробкина, добавив, что повышенный холестерин бывает и у худых людей.

Также нефролог дополнила, что употребление яиц в рационе желательно сократить, даже несмотря на то, что они богаты белком. При переизбытке белка в организме может развиться гиперфильтрация почек, когда те будут брать распад продукта на себя.

Ранее диетолог Наталья Пугачева также поделилась своими мыслями насчет употребления яиц. Врач сказала, что чем старше человек становится, тем больше белка требует его организм.