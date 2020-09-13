Вирусолог сказал, можно ли заболеть коронавирусом после вакцинации

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Вирусолог сказал, можно ли заболеть коронавирусом после вакцинации

Оценку риску вновь заболеть коронавирусом привитыми пациентами дал вирусолог Анатолий Альштейн. По словам доктора медицинских наук, на данный момент последствия прививки от COVID-19 еще до конца не изучены, поэтому возможность повторного заражения присутствует, сообщают «Аргументы недели».

Вирусолог подставил под сомнение заявление главы Роспотребнадзора Анны Поповой о то что риск заражения коронавирусом от уже переболевшего человека сохраняется на протяжении 90 дней с момента его выздоровления. 

«На данный момент мы не можем с точностью сказать, сколько дней человек выделяет опасный вирус. Как правило, это две недели, но в большинстве случаев не больше», - сообщил Анатолий Альштейн.

При этом доктор подчеркнула, что вполне реально заразиться и от вакцинированного человека.

«Вакцинация не упраздняет соблюдение необходимых противоэпидемиологических требований. Если человек, будучи привитым от COVID-19 не будет придерживаться общепринятых требований гигиены, вполне вероятно, что его организм будет продолжать переносить коронавирусную инфекцию», - подчеркнул вирусолог. 

Также он добавил, что вакцинация не дает 100% гарантии от повторного заражения коронавирусом, и то, насколько эффективным будет результат от прививки, покажет время.

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