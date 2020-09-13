Часть съедобных грибов назвали опасными

Сегодня, 09:28

Анна Лисова

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Часть съедобных грибов назвали опасными

Даже съедобные грибы могут быть опасными для здоровья, рассказал Радио Sputnik миколог, кандидат биологических наук Михаил Вишневский.

Эту тему сейчас он поднял неспроста, ведь традиционно именно ранней осенью многие любят ходить на тихую охоту. В начале сентября еще сохраняется теплая погода, но при этом часто могут идти дожди. При таких условиях грибы растут интенсивнее. И в этом кроется большая опасность, предупреждает Вишневский.

Если грибы растут очень быстро и быстро взрослеют, то в них накапливается больше вредных веществ. Грибы, которые уже стали трухлявыми, даже если они относятся к съедобному виду, есть нельзя, поскольку они могут быть токсичными.

Больше полезных веществ в грибах, которые еще не постарели, но у них максимально раскрыта шляпка. А самыми вкусными считаются молодые грибы, шляпки которых плотно прилегают к краям.

«Чтобы гриб причинил токсический вред, он должен быть старым, быть изъеден личинками насекомых, а также тронут плесневыми и невидимыми патогенами типа одноклеточных паразитических амеб», - подчеркнул Михаил Вишневский.

Не стоит брать червивые грибы. Даже если обойти природную брезгливость, и дома вымочить их в соленой воде, чтобы выгнать личинок из гриба, в нем остаются их выделения. В червивых грибах может быть плесень, бактерии, патогенные организмы, которые поселились в прогрызенных ходах. И избавиться от них не удастся.

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