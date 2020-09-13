Иммунолог назвал условие скорейшего прекращения пандемии

Сегодня, 00:13

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Иммунолог назвал условие скорейшего прекращения пандемии

Иммунолог и специалист по опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил, что в мире зарегистрирован наибольший суточный прирост выявленных больных COVID-19. За день зафиксировали 300 тысяч заболевших. Это может предвещать начало второй волны, пишет радио Спутник.

ВОЗ зарегистрировало суточный рост выявленных больных коронавирусом численностью в 307 930 человек. На сегодня это самая большая цифра дневного прироста с самого начала пандемии. В антирейтинг попали Индия (94 тысячи), США (45 тысяч) и Бразилия (43 тысячи).

Жемчугов успокаивает, говоря, что в этом нет ничего страшного. Просто заболевает процент людей, которые не попали в первый период пандемии.

«Этот прирост можно считать просто продолжением пандемии. Заболевают те, кто ранее уберегся и не переболел. Как раз лидируют те страны, которые в карантин максимально остановили процесс распространения вируса. В связи с этим осталось большое количество людей, которые еще не контактировали с инфекцией. Однако, в этом ничего страшного нет», - объяснил Владислав.

Эксперт добавил, что система здравоохранения должна работать на высочайшем уровне и не допускать смертей населения. В этом случае пандемия коронавируса закончится быстрее.

По данным ВОЗ, за весь период пандемии в мире было зафиксировано около 28 млн случаев заражения вирусом. 917 тысяч из них – это летальные исходы.

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