Эндокринолог рассказала об опасности частого приема водных процедур

Принятие душа или ванны по несколько раз в день может нанести вред организму. Об этом рассказала эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова. Как она подчеркнула, частое мытье может вызвать дефицит витамина D3. Дело в том, что горячая вода и различные химикаты, содержащиеся в средствах для душа, не дают коже вырабатывать это вещество.

Горячая вода вымывает защитный слой кожного сала, который препятствует обезвоживанию. Поэтому, принимая душ, не стоит использовать всевозможные гели и косметические средства.

То есть, ежедневный душ с большим количеством пахучего геля может оказаться губительным для кожи.

Ранее сообщалось, что горячий душ опасен для определенных категорий людей. Прежде всего, это касается людей, страдающих заболеваниями сердца и сосудов. Им необходимо ограничить время приема водных процедур до 20 минут или отказаться от слишком горячей воды в ванне и душе.