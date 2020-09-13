Психиатр рассказал о расстройствах у 80% учащихся на фоне коронавируса

Вчера, 22:33

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Психиатр рассказал о расстройствах у 80% учащихся на фоне коронавируса

В Минздраве сообщили, что более чем 80% российских школьников пожаловались на стресс и депрессию. Эксперты уверены, что на психическое состояние детей так повлияло дистанционное обучение, связанное с длительным карантином. Об этом сообщает «РБК». 

Результаты опроса охватывают период с конца апреля по конец мая 2020 года. Было опрошено 30 тыс. детей из 79 российских регионов. Участниками стали ученики 5-11 классов.

Оказалось, что депрессия была у 42% опрошенных, а еще 41% страдали от того, что быстро уставали (астеническое состояние).

В период пандемии коронавируса дефицит активности в связи с постоянным нахождением дома получили 69% учащихся. Адаптироваться к дистанционному обучению удалось лишь 13% школьникам.

Более чем у 26% наблюдались частые головные боли, а 37% находились в обсессивно-фобическом состоянии. 13% учеников оказались в подавленном состоянии, тогда как 32% юных дарований смогли сохранить положительный настрой в это непростое время. Также, у 55% детей наблюдались нарушения сна.

Авторы исследования пришли к выводу, что большинству школьникам России необходима психологическая помощь. Для 21% самоизоляция оказалась невыносимым испытанием, 36% относились к ней крайне плохо. И только 16,8% положительно приняли перемены.

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