Доктор Мясников назвал неявные симптомы опасных болезней

Сегодня, 19:39

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Доктор Мясников назвал неявные симптомы опасных болезней

Теледоктор Мясников рассказал о неявных симптомах опасных болезней.

По словам известного ведущего Александра Мясникова, существует множество важных симптомов, на которые большинство просто не обращают внимания.

Так, боль в коленных суставах зачастую свидетельствует о присутствии артрита. Но в то же время это может быть и симптомом гепатита В и С, воспалительных болезней кишечника или даже псориаза.

Обычно сухость во рту связывают с недостаточным содержанием витамина А или анемией. Но такой же симптом проявляется и при синдроме Шегрена. Если наряду с сухостью присутствует хроническая усталость, это, скорее всего, болезнь красная волчанка.

Доктор Мясников отметил, что во многих случаях такие проявления как слабость, утомляемость, связывают с нарушением работы щитовидной железы. Но так же может проявляться и опасная инфекционная болезнь боррелиоз.

При сильном зуде, распространяемом по всему телу, можно говорить о проблемах с печенью или заболеваниях крови, почечной недостаточности. Но это также могут быть симптомы развивающейся лимфомы, рассеянного склероза или межпозвоночной грыжи.

Боль в плече может оказаться инфарктом миокарда, желчнокаменной болезнью. Желтизна под языком указывает на повышенный уровень билирубина в крови.

Даже, казалось бы, совсем безобидный белесый пушок на спине или темные пятна на теле могут говорить о возможном раке желудка или легких.

Кардиолог в который раз призвал россиян со вниманием относиться к любым сигналам своего организма, отслеживать изменения в своем состоянии, поскольку в медицине «не бывает мелочей».

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