О побочных эффектах прививки от коронавируса рассказал один из разработчиков вакцины

Сегодня, 15:35

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О побочных эффектах прививки от коронавируса рассказал один из разработчиков вакцины

Один из участников разработки российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» Александр Чепурнов рассказал, что невозможно избежать побочных эффектов в препаратах такого типа. Об этом сообщает «URA.Ru».

«Профилактики, которая полностью избавит вакцину от коронавируса от побочных эффектов, просто не существует», - объяснил ученый.

Нужно быть готовыми к тому, что сначала поднимется температура тела. Это неизбежно, ведь действие вакцины заключается в том, чтобы в организм запустились клетки патогена, которые выработают антитела и не будут нести такие разрушительные последствия заболевания, как если бы человек перенес коронавирус.

Данные симптомы продержатся всего несколько дней. После этого состояние значительно улучшится. Тем не менее вакцинация необходима в любом случае. По крайней мере тем, кто действительно хочет защититься от опасного недуга.

Над созданием второй российской вакцины против COVID-19 работает лаборатория «Вектор». Чепурнов сообщил, что свое согласие на тестирование препарата дали уже 40 тысяч жителей России.

Напомним, что ранее было известно о 13 жителях Москвы, которые сделали российскую прививку от коронавируса. Пациенты хорошо себя чувствуют. Их температура поднималась максимум до 37,2 градусов.

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